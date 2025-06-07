SHAMAN признался, что у него нет своего жилья в Москве

На днях певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) вышел в свет вместе со своей возлюбленной, главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной. Отношения у них настолько серьезные, что, по слухам, свадьба не за горами. Во всяком случае, сам Ярослав прямо говорит, что готов повести под венец Екатерину, которая, к слову, ни разу не была замужем.

Вот только выяснилось, что Дронов не такой уж и завидный жених. Оказалось, что у одного из самых популярных и востребованных артистов отечественной эстрады нет собственного жилья в Москве. Об этом SHAMAN сообщил сам и не видит в этом ничего предосудительного.

"Я пока не считаю нужным задумываться о приобретении. Я в любом случае в Москве нахожусь считанные дни в месяц… Знаете, есть такая фраза: "Художник должен быть голодным". В этом есть романтика, на мой взгляд. Я художник, я так вижу", - заявил Ярослав.

Дронову пока достаточно и той недвижимости, где живут его родители, передают "Страсти".

Артист много гастролирует, выступая в разных городах, дома бывает крайне редко, поэтому не скрывает, что к родному очагу относится с особым трепетом. При этом Ярослав Дронов не забывает хвалить избранницу, которая на достойном уровне встречает его из поездок.

"Дом – это в первую очередь люди, которые создают уют и определенную атмосферу. И надо сказать, что Екатерина совмещает в себе этот талант. Дома она может быть настоящей женщиной", - сообщил Дронов.

Тем не менее, SHAMAN не исключает, что в будущем обзаведется собственным домом и, возможно, даже разобьет огород.