Собянин: Четыре района северо-востока Москвы благоустроят в этом году

Сразу в нескольких районах на северо-востоке Москвы в этом году проведут благоустройство. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, масштабные работы пройдут в Бабушкинском районе - от сквера на улице Лётчика Бабушкина до парка Яуза. Установят игровые комплексы, тренажёры, заменят покрытие дорожек и обновят освещение.

В Отрадном преобразится территория жилого квартала, расположенного рядом с Алтуфьевским шоссе. Там появятся полноценный спортивный кластер, современные площадки и дополнительные парковки.

В Южном Медведкове на участке улицы Молодцова обустроят зоны отдыха, поставят теннисные столы, высадят цветы и деревья.

Работы также запланированы в Свиблове. Рядом со стадионом в Тенистом проезде - обустроят крытую ледовую арену.