Чемезов объяснил, почему "Армату" не используют в зоне СВО

Российский танк нового поколения Т-14 "Армата" не будет применяться в зоне проведения специальной военной операции.

Это дорогой танк, армии проще приобрести и более дешевые танки Т-90 (основной боевой танк российской армии и самый продаваемый в мире), рассказал РИА Новости глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Деньги сейчас нужны на создание новых вооружений.

"По своему функционалу, она ("Армата" – прим. ред.), конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать", - объяснил он.

Кроме того, Чемезов охарактеризовал танки, которые поставляются на Украину западными странами. У американского танка Abrams и немецкого Leopard прорывных конструкторских решений нет, России нечего у них взять и применить у себя. Английский танк Challenger не пригоден к реальному бою.

"Хотелось бы еще взглянуть на британский "Челленджер", скорее, из любопытства. Заранее понятно, что это "кастрюля", не очень пригодная к реальным боям", - сказал глава "Ростеха".