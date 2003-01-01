ФСБ задержала жителя Краснодарского края за подготовку теракта

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в многолюдном месте. Преступление планировал 22-летний житель Краснодарского края, действовавший по заданию Службы безопасности Украины.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, задержан гражданин России 2003 года рождения. По заданию куратора из СБУ задержанный планировал изъять из тайника самодельное взрывное устройство массой 2,5 килограмма. Бомбу планировалось подорвать в административном здании одного из объектов энергетики Краснодарского края.

Следствие также установило, что злоумышленник по заданию украинских спецслужб вел фотосъемку военных объектов. Кроме того, задержанный собирал информацию о передвижениях кораблей Черноморского флота, передает ТВ Центр.