Похудевшая Светлана Пермякова помолодела на 15 лет

Светлану Пермякову в последнее время буквально не узнать. Популярная актриса сильно похудела, а еще, по слухам, прибегла к помощи специалистов, благодаря чему ее лицо стало невероятно гладким и моложавым. В Сети говорят, что звезда комедийного сериала "Универ" скинула 15 лет и теперь ей не дашь больше 40.

Недавно актриса вышла на красную дорожку 12-ого Забайкальского международного кинофестиваля, который традиционно проходил в Чите. Светлана предстала перед многочисленными журналистами в черно-белом платье в пол, которое выгодно подчеркнуло стройную фигуру.

"Светик, ты шикарна", "Светочка, вы прекрасны", "Светлана, великолепно выглядите! Шикарная девушка", "Супер", "Какая Вы красивая, стильная, молодая", "Красотулечка", "Просто великолепно", - рассыпались в комплиментах подписчики официальной странички Пермяковой в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Сама актриса не делает тайны из того, как ей удалось избавиться от лишнего веса. Светлана сообщила, что благодаря правильному питанию, прогулкам, потреблению большого количества воды и специального препарата сумела похудеть почти на десять килограммов за два месяца.