Сыктывкар приходит в себя после мощной грозы

Затопленные дороги, вырванные с корнем деревья, разбитые машины и оборванные линии электропередачи. Настоящий погодный апокалипсис пережил этой ночью Сыктывкар. Город накрыла мощная гроза. За считанные часы в столице республики Коми выпало более половины месячной нормы осадков. Последствия удара стихии устраняют и в других регионах европейской части страны.

В Сыктывкаре люди буквально боролись со стихией. Ураганный ветер обломал ветки, повалил деревья и оборвал линии электропередачи. Несколько десятков домов остались без света.

Проливной дождь был такой силы, что не выдерживала даже кровля многоэтажек. Жильцы снимали на смартфоны, как на лестничной клетке образовался стихийный водопад. Другим жильцам повезло ещё меньше. У них такая картина прямо в квартире. С потолка идёт поток воды. Большинство даже не пытаются бороться с этой бедой. Бесполезно. Поток слишком активный, чтобы что-то спасать. Впрочем, тем, кого непогода застала на улице, тоже не позавидуешь. Ночное небо озаряли яркие вспышки многочисленных молний, гремел гром, а городские улицы буквально ушли под воду. Невозможно было не только пройти, но и проехать.

Сильный ураган прошёлся и по Тульскому региону. Люди старались не выходить на улицу и наблюдать за разгулом стихии из дома. А посмотреть было на что. Порывы ветра достигали 18 метров в секунду. Деревья гнулись до земли, не выдерживали и падали. Сорваны крыши с 10 многоквартирных домов. Коммунальные службы сейчас экстренно устраняют все последствия непогоды.

В Орле из-за тропического дождя затопило улицы и людям пришлось преодолевать их буквально вброд. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в центральном регионе грозовые тучи рассеются, спадет жара и средняя температура будет в районе 20 градусов.