Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Ярослава Демиданова: "Боюсь, что эта болезнь останется навсегда"

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 9-летнего Ярослава Демиданова из Казани. Мальчик борется с очень редким, генетическим заболеванием – X-сцепленная адренолейкодистрофия. Коварный смертельный недуг стремительно поражает нервную систему. Если прямо сейчас не начать необходимое лечение, ребёнок перестанет самостоятельно ходить, есть и даже не сможет говорить. Единственный способ вылечиться - провести срочную трансплантацию костного мозга. Донора уже нашли, но на сопроводительные лекарства, без которых пересадка невозможна, нужно более 5 миллионов рублей. Многодетная семья из Казани не может собрать такую сумму – родители просят помочь спасти жизнь их любимого сына.

Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Помощь нужна уже сейчас, время упускать нельзя.

Так страшно и тревожно, как сейчас, Ярославу еще никогда не было. Всего несколько месяцев назад он жил обычной жизнью 9-летнего мальчишки, но неожиданно врачи обнаружили у него очень редкое и смертельное генетическое заболевание – X-сцепленная адренолейкодистрофия, которая беспощадно поражает нервную систему ребёнка. В тот день для родителей мир рухнул.

"Мое состояние умереть, просто пропасть. Эти чувства правда нельзя передать. Это очень страшно, потом находишь в себе силы, начинаешь сдавать кучу анализов, проходить все круги ада", - говорит Анна Демиданова, мама Ярослава.

С прошлой осени жизнь для семьи стала беспробудным кошмаром. Сначала страшную генетическую поломку выявили у младшего сына. Старший - Ярослав - должен был стать донором. Но во время обследования оказалось, что сам мальчик тоже смертельно болен. Младшего брата врачи признали неизлечимым, он медленно угасает на глазах у всей семьи, но у Ярослава недуг выявили на ранней стадии и шанс спасти его детскую жизнь пока есть!

Победить смертельную болезнь может только срочная трансплантация костного мозга. Если её не провести в самое ближайшее время, в организме начнутся необратимые изменения: будет поражена вся нервная система. Мальчик перестанет самостоятельно ходить, есть, говорить, не сможет узнавать родных. Счёт у ребёнка идёт буквально на дни.

Ярослав быстро устаёт даже от короткой прогулки. Сейчас он чувствует только слабость и боли, но коварная болезнь действует стремительно, исподтишка. Мальчик уже плохо видит и в любой момент может полностью потерять зрение, слух, оказаться прикованным к постели.

"Я боюсь, что у меня начнутся осложнения, и что я не смогу ходить. Я боюсь, что эта болезнь навсегда останется", — говорит Ярославль.

Болезнь прогрессирует очень быстро. Донора уже нашли. Но для пересадки потребуются дорогие сопроводительные лекарства. Их стоимость - больше 5 миллионов рублей. У многодетной семьи из Казани таких денег нет: родители умоляют помочь спасти Ярослава. Не дать им потерять сразу двух любимых сыновей.

"Нам очень нужна помощь, и я хочу, чтобы мой ребенок был здоровым", - говорит Анна Демиданова, мама Ярослава.

Сейчас мальчик проходит обследования и готовится к операции. Сердце матери разрывается: она вынуждена остаться дома, с младшим больным сыном, поэтому в палате с Ярославом будет тетя. Ребёнок очень боится предстоящего тяжёлого лечения. С собой возьмет талисман: любимую машинку. И, главное, - мечту о будущем.

"Я в будущем хочу стать военным, чтобы защищать свою Родину", - говорит Ярослав.

"Он патриот от ушей до пяток, он всегда за Россию, за то, чтобы мы были первыми, он готов встать на ее защиту, неважно - с оружием, словом, делом", - говорит Марина Семенова, тетя Ярослава.

А еще Ярослав мечтает построить дом и всегда быть рядом со своей большой и дружной семьей. И всё обязательно сбудется. Главное сейчас - выздороветь!

Времени у Ярослава очень мало, смертельная болезнь не отступает. Провести пересадку мальчику необходимо как можно скорее, и помощь в оплате сопроводительных препаратов нужна прямо сейчас!

Сделать доброе дело просто: достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить!

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Ярослава Демиданова, программа 2298