Дональд Трамп может отказаться от посредничества в урегулировании украинского конфликта. О вероятности этого пишет Foreign Policy. По мнению авторов издания, для оправдания такого шага президент США может обвинить Москву и Киев в нежелании поступать согласно его рекомендациям. Подобный вариант развития событий станет катастрофой для режима Зеленского, так как подразумевает сворачивание поставок американских вооружений ВСУ. Опасность ситуации на Украине прекрасно понимают, но все что остается Киеву - лишь пополнять список своих врагов.

Запрещённый в нашей стране украинский экстремистский сайт "Миротворец внёс в свою базу новые имена. Теперь в распространении нарративов "кремлевской пропаганды" обвинены премьер Словакии Роберт Фицо и президент Бразилии Лула да Силва. На сайте появился и российский хоккеист Александр Овечкин ему украинские националисты вменяют участие в международных соревнованиях. Главари киевского режима неоднократно заявляли, что на владельцев запрещённого "Миротворца" они влияния не имеют, следовательно, отвечать за действия не обязаны.

Еще буквально вчера хваставшийся ударами вглубь России Владимир Зеленский теперь в истерике требует от США срочно наказать русских за ответные действия. Вашингтон делает вид, что глух. Поставки оружия на Украину обескровили Пентагон.

"У нас немного не хватает боеприпасов. Это потому, что они очень быстро уходят в другие страны, особенно в одну", - заявил Дональд Трамп.

Трамп делает неожиданный реверанс в сторону России, вспоминая времена Второй мировой войны. По мнению американского президента, львиная доля победы над фашизмом по-прежнему принадлежит исключительно США, но теперь, оказывается, что Вашингтон тогда воевал не один.

"Мы — те, кто выиграл Вторую мировую войну. Россия действительно помогла, они потеряли 51 миллион человек. Люди говорят: "Ой, он заступается за Россию". Нет, они потеряли 51 миллион человек. Вы не можете такое забыть", - заявил Трамп.

Любая реплика Трампа о России внимательно ловится и фиксируется на Западе. Японская газета The Mainichi уверяет: из-за разногласий лидеров стран "Большой семёрки" с американским президентом по ряду вопросов, включая украинский, даже не будет принято итоговое совместное коммюнике по итогам саммита. В стане союзников слишком сильны противоречия. Масла в огонь подлило интервью основателя мессенджера Telegram Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карслону. Тема беседы - незаконный арест бизнесмена во Франции. Ни одного юридически обязывающего судебного запроса в адрес мессенджера французское правительство так и не направило. Подобное поведение чиновников Пятой республики свидетельствует о том, что Франция слаба и боится в этом признаться. Отсюда и растёт провоенный настрой президента Эммануэля Макрона, уверена лидер оппозиции Марин Ле Пен.

"Вы должны знать, что сегодня все тематические комитеты Европарламента активно, я бы сказала, навязчиво готовятся к войне на Востоке. Мы, народы Европы, знающие цену крови, не хотим войны. Кто может всерьез поверить, что Франция Эмманюэля Макрона сможет развязать большую войну, когда он даже неспособен управлять хаосом, царящим во время футбольных матчей в 200 метрах от Елисейского дворца", - заявила Ле Пен.

Милитаристская риторика в Европе при этом, только крепнет. Генсек НАТО Марк Рютте посоветовал британцам покупать учебники русского языка и начинать активное обучение, если их правительство не увеличит расходы на оборону как минимум на 5%.