Врач-нарколог поставил под сомнение диагнозы Киркорова

Филипп Киркоров попал в больницу после того, как на концерте в Санкт-Петербурге получил сильный ожог. Якобы у поп-короля даже начался некроз. Больше двух недель исполнитель хита "Цвет настроения синий" провел под наблюдением медиков.

На днях известный артист впервые вышел к поклонникам после длительной реабилитации. Филипп Киркоров появился на красной дорожке премии Муз-ТВ. Было заметно, что даже выход из автомобиля дался певцу непросто. У общественности состояние исполнителя вызывает много вопросов. А врач-нарколог Василий Шуров и вовсе усомнился в озвученных диагнозах Киркорова.

"После ожога уже прошло полтора месяца. Сейчас видно, что он с трудом передвигается, весь в закрытой одежде, еле формулирует мысли. Что там с ним стряслось? Его пиарщики говорят, что все нормально, сам Филипп также говорит, что в порядке. Но он пропал на месяц. Вряд ли речь идет о каких-то банальных ожогах", - заявил Шуров aif.ru.

По мнению медика, поверхностный ожог должен был уже зажить за это время. А если бы ситуация была серьезна, артиста госпитализировали сразу, а не через несколько недель. Также специалист усомнился в том, что проблемы с заживлением ран вызваны диабетом, учитывая, что Киркоров относительно недавно, говорят, пережил пластические операции.

"Если бы у него был неконтролируемый диабет, последствия проявились бы раньше", - отметил врач.