Все живы: в Якутии нашли экипаж пропавшего Ан-2

Спасатели обнаружили самолет Ан-2, подавший сигнал бедствия в Якутии.

На борту находились пять человек - два пилота и три специалиста-наблюдателя Авиалесоохраны. Все выжили, сообщили в Минэкологии Республики Саха.

"Все живы, получили ссадины и ушибы", - сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Самолет Ан-2 авиакомпании "МиАн" совершал полет в рамках работы по охране лесов и перестал выходить на связь утром 10 июня. Сработал аварийный радиомаяк. На поиски самолета вылетел вертолет Ми-8.

UPD (11:51 мск): на борту самолета Ан-2 находились три человека - два пилота и специалист-наблюдатель. Пострадавших доставили в поселок Теплый Ключ.