Массированная ночная атака ВС России впечатлила Владимира Зеленского. Украинский лидер обратился к США и Евросоюзу с просьбой "принудить Россию к миру".

Как сказал Зеленский в опубликованном в Telegram видеообращении, российские удары ракетами громче, чем попытки Соединенных Штатов и ЕС принудить Россию к миру. Он пожаловался, что минувшей ночью был один из самых сильных ударов по Киеву. По словам главы киевского режима, мишенями были также Одесса, Днепропетровская и Черниговская области.

Зеленский также заявил, что Россия, якобы, игнорирует дипломатический процесс и призвал западные страны оказать "реальное давление" на Москву. В офисе украинского президента ранее заявили, что российская сторона якобы виновна в эскалации боевых действий.