Анна Седокова показала видео со свадьбы

Анна Седокова постепенно возвращается в люди после страшной потери. Напомним, что бывший муж певицы, латвийский баскетболист Янис Тимма, свел счеты с жизнью буквально на следующий день после дня рождения артистки. Для Седоковой новость стала ударом. Она попала в больницу с нервным срывом. А потом на время покинула Россию.

Сейчас, впрочем, артистка снова в Москве. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Анна опубликовала видео со свадьбы модели Ксении Безугловой. Вообще-то, пояснила артистка, она, как и другие гости, была приглашена на день рождения. Но именинница преподнесла сюрприз, объявив о свадьбе с возлюбленным, актером Георгием Перадзе.

Для выхода в свет Седокова выбрала декольтированное серое платье, а светлые волосы распустила. Отметим, что после смерти бывшего мужа популярная исполнительница сильно похудела. Затем Анна покрасила волосы в рыжий цвет, но теперь стала блондинкой.

Артистка редко выходит в свет. Сама Анна объясняет это тем, что не желает впускать в жизнь посторонних людей. У нее мало друзей. Певица утверждает, что вся жизнь для нее это дети, музыка и собака.