Собянин рассказал об отечественных системах в городском транспорте

В Москве на строящихся объектах метрополитена всё чаще используют отечественное оборудование.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, после ухода иностранных компаний транспортную систему столицы развивает продукция российских производителей, которая по качеству не уступает зарубежным аналогам. Это разработки, связанные с движением поездов, автоматизацией управления и вентиляционным оборудованием.

Например, продукцию, связанную с системой пожарной безопасности, выпускают компании из Москвы и Саратовской области, а видеокамеры производят в Краснодарском крае.