Опубликованы составы команд, которые отправятся на благотворительную встречу "Матч года". За североамериканскую Национальную хоккейную лигу сыграет, в частности, российский форвард "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин.

Компанию Ови составят его соотечественники из НХЛ. В их числе Артемий Панарин, Матвей Мичков, Кирилл Капризов и Андрей Василевский. В команде Континентальной хоккейной лиги - форвард "Локомотива" Александр Радулов, нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев, спартаковцы Николай Голдобин и Павел Порядин. "Матч года" пройдет 13 июля в Москве, сообщает "Чемпионат".

Как стало известно ранее, Александра Овечкина внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Киевский режим обвинил хоккеиста в оправдании "агрессии против Украины среди иностранной аудитории".