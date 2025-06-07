Рак короля Карла III оказался неизлечим

Король Карл III рассказал, что болен раком в начале прошлого года. Сыну Елизаветы II провели операцию, и вскоре он вернулся к работе. Однако появилась информация, будто онкологическое заболевание британского монарха неизлечимо.

По словам экспертов, король "скорее умрет "с раком", чем "от рака", передает Daily Telegraph. И несмотря на явное улучшение его состояния, полное выздоровление маловероятно.

Хотя сам Карл III старательно выполняет все свои обязанности, а его рабочий график расписан на месяцы вперед, такая активность дается ему с трудом. В близком окружении говорят, что каждую свободную минуту король проводит в собственном саду и занимается живописью.

Более того, говорят, что Карл III так и не поживет в Букингемском дворце, который уже несколько лет ремонтируют и закончат лишь через три года. Он планирует остаться в Кларенс-Хаусе вместе с супругой Камиллой.

Ранее сообщалось, что младший сын короля, принц Гарри, стремится как можно быстрее помириться с венценосным родителем. Причина как раз в неизлечимой болезни последнего. "Я не знаю, сколько отцу осталось жить", - заявил Гарри близким друзьям.

Отметим, что до сих пор неизвестно, какой формой онкологического заболевания страдает Карл III, на какой стадии находится болезнь и какой курс лечения проходит монарх.