Восемь человек стали жертвами стрельбы в австрийской школе

В австрийском городе Грац произошла стрельба в школе, как минимум восемь человек погибли.

Трагедия произошла около 10:00 по местному времени 10 июня в федеральной высшей школе-гимназии (BORG) на Драйершютценгассе. Подросток открыл огонь в двух классах. Нападавший - ученик школы, возможно, он действовал с сообщниками. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Число пострадавших "исчисляется двухзначным числом", сообщает местное издание Kronen Zeitung. Остальные ученики эвакуированы из школы.

На месте работают полицейские, спецназ "Кобра" и вертолет.