Принц Гарри и Меган Маркл расскажут про развод за 153 млн

В Сети ходят слухи, что Меган Маркл крайне недовольна принцем Гарри. Поговаривают, что ей не нравится его желание помириться с британскими родственниками, в частности, с отцом, королем Карлом III, и старшим братом, принцем Уильямом. Также ее не радует перспектива в случае примирения возвращения в Великобританию.

А еще в близком кругу утверждают, что Меган буквально вне себя из-за того, что ей приходится работать больше, чем Гарри. Она-то надеялась, что, раз вышла замуж за принца, будет купаться в деньгах, но по факту состояние супруга оставляет желать лучшего. По слухам, именно поэтому Маркл и запустила свое кулинарное шоу и продажу продуктов питания. А постоянный хейт и критика со стороны общественности буквально добивают ее.

Тем не менее, в мае супруги отметили годовщину свадьбы. Пара вместе уже семь лет. Меган и Гарри пытаются заработать как могут. Говорят, супруги подписали договор с Netflix на рекордные 153 миллиона долларов, в котором присутствует пункт о разводе. Якобы если принц и малоизвестная американская актриса решат разойтись, то именно этому стриминговому гиганту обязаны будут дать первое интервью, сообщает RadarOnline.

"Все видят, что из-за стресса начинают проявляться трещины, и будет справедливо, если Netflix получит первое интервью, если они в конце концов разведутся. Они знают, что Гарри и Меган находятся под давлением, и все карты у них на руках — от заранее согласованного разговора о разводе до представления своих детей миру", - рассказали в близком окружении.