В Кремле сообщили о постоянных контактах с Вашингтоном

Москва и Вашингтон поддерживают постоянные контакты. Это помогает понимать друг друга и двигаться вперед, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал возможность выхода американского президента Дональда Трампа из процесса украинского урегулирования. Пескова спросили, намерены ли в Кремле обсудить это с Белым домом.

Пресс-секретарь президента отметил, что у Москвы есть рабочие контакты с представителями команды Трампа. Более того, при необходимости президенты сами напрямую контактируют и обсуждают насущные вопросы. Это помогает пониманию позиций друг друга, приводит слова Пескова ТАСС.