Минобороны раскрыло детали ночного удара по Киеву

ВС России минувшей ночью нанесли массированный групповой удар по Киеву. Использовалось высокоточное оружие и ударные беспилотники, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, целями российского оружия стали предприятия авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности в украинской столице. Поражены также пункты управления и места дислокации ВСУ.

Удары нанесены по сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований. Кроме того, поражена инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов и горючего. В Минобороны подчеркнули, что все назначенные объекты поражены, цель ударов достигнута.