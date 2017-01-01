Возмутительный подарок: как Меган Маркл одним махом испортила отношения с Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и Меган Маркл еще 6 лет назад вместе появлялись на публике, мило улыбаясь друг другу, а теперь между ними самая настоящая вражда. И королевские эксперты убеждены, что зародилась она едва ли не в день знакомства.

Так, журналисты Омид Скоби и Кэролин Дюран утверждают, что жены принцев с самого знакомства будто бы говорят на разных языках. Скоби, всегда поддерживавший американку, не раз писал, что дружба между Кейт и Меган не случилась по вине Миддлтон. Якобы жена принца Уильяма прохладно приняла Маркл, хотя экс-актриса со всей душой бросилась обниматься.

Омид напомнил, что в 2017 году при знакомстве с тогда еще невестой принца Гарри Кейт вела себя очень сдержанно, что Меган не на шутку задело. Бывшая актриса очень хотела понравиться королевской особе, и подумала, что небольшой подарок поможет завоевать симпатию Миддлтон. Меган принесла на встречу с Кейт презент — кожаный ежедневник Symthson, который стоит до 300 долларов. Но это был не просто блокнот, а книжечка для записи снов. Отличный подарок, по мнению американки, для британской принцессы был возмутительным, так как намекал на очень личные моменты. Биограф Полли Хадсон даже усмотрела в жесте Меган нечто "пассивно-агрессивное".

Тогда Миддлтон подарок приняла с вежливой сдержанностью, и даже заявила, что он ей понравился. Однако биографы уверены, что на самом деле Кейт сочла жест Меган как грубейшее нарушение личного пространства, и уже тогда стала держать дистанцию с назойливой невестой Гарри.

Напомним, что 5 лет назад принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия и улетели в США. На прощание экс-актриса снова отличилась. Она вручила всем родственникам мужа презенты. Для Кейт Миддлтон Меган выбрала в качестве прощального подарка кухонный нож.