В РАМТ показали спектакль о полной драматизма жизни Марины Цветаевой

Безумно тяжелая жизнь. Всё то, что выпало на её долю, невозможно рассказать. Не хватит и нескольких романов. Безмятежность детства и юности растаяла, когда начались Первая мировая война и революция. Потом — смерть младшей дочери, эмиграция, возвращение на родину, трагическая гибель. Не хватит и слов - слишком сложно подобрать настоящие. Чтобы передать мотивы, состояние, настроения и чувства. Как и у любого поэта у Марины Цветаевой они зачастую обострённые до крайности.

"Бывают люди, у которых как будто нет конца! Они такие широкие, это душа человека, или что это? Мировосприятие? Вот она для меня как море - Марина, морская!" - говорит Анастасия Волынская, исполнительница роли Марины Цветаевой.

Актриса Анастасия Волынская, сыгравшая Цветаеву, говорит: еще в театральный вуз поступала с её стихами. И никогда еще так долго, сложно и трепетно не готовилась к роли. Перечитала не только произведения самой Марины, но и множество книг, посвященных ей. Больше всего потрясли и тронули воспоминания дочери Ариадны Эфрон.

"Вот там стала открывать для себя Марину, как мать. Потому что, казалось мне, что она совсем не мать, и очень много про неё пишут, к сожалению, отрицательного, в том числе. И я, когда прочитала её дневники, для меня это оказалось каким-то откровением, что она на самом деле была потрясающей матерью, ну насколько это возможно было с тем воспитанием", - говорит Волынская.

На сцене — история жизни Марины Цветаевой в постоянных диалогах с самыми близкими людьми. Вот сестра Анастасия, муж Сергей, дети Аля и Мур. Спектакль поставлен по пьесе Нонны Голиковой "Тоска по родине". Добавили документы, воспоминания, дневники и письма. И конечно, стихи.

Не было цели достичь фотографического сходства с главными героями. И если говорить о жанре, то создатели спектакля называют это лирично - прикосновение к биографии.

"По определению это - импровизации на основе документов. То есть, мы не можем, ну нет хроники, и нет кинофильма, который бы заснимал, как было на самом деле. Поэтому мы импровизируем на основе того, что мы изучили, того, что мы поняли", - говорит режиссер Владимир Богатырев.

А поняли главное - её жизни не было бы и вовсе без любви. Без возможности существовать в своём мире и писать стихи.