В Центре воспроизводства вылупились птенцы редкого журавля-красавки, которых нашли на лётном поле аэропорта в Бурятии.

Крохотный клюв пробивает дорогу к жизни и уже через несколько часов его обладатель уверенно "путешествует" по манежу: сам подходит к источнику тепла, если прохладно. Ведь журавль ещё юн и покрыт нежным пухом. Первое оперение появится примерно через месяц.

Живут родственники пока раздельно — могут подраться. Но скоро их познакомят друг с другом, может, и подружатся. Кстати, братья они или сёстры — тоже пока вопрос.