Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Овны

Сегодня Полнолуние в Стрельце - одно из самых вдохновляющих в году. Если вы все еще не забронировали билеты на отдых - самое время сделать это!

Тельцы

Вы получите долгожданные деньги или выгодный офер. Полнолуние подсказывает: если вы не ленились, то сейчас близки к своей финансовой цели.

Близнецы

Полнолуние в вашем доме партнерства может принести яркий поворот в отношениях. Кто-то решится на важный шаг, кто-то осознает, чего на самом деле хочет.

Раки

Полнолуние обостряет ощущения: если вы устали, организм даст знать, прислушайтесь. Отличный день, чтобы убрать лишнее - из календаря или из головы.

Львы

Для вас Полнолуние - про радость, любовь и самовыражение. Возможно, сегодня все получится особенно красиво: свидание, образ, творческий проект.

Девы

Полнолуние поднимет семейные темы. Возможен разговор, возвращение к теме переезда или ремонта, а может, просто захочется провести уютный вечер дома.

Весы

Вам предстоит внезапный разговор или поездка, которую вы не планировали. Не держите внутри то, что хочется сказать. Это Полнолуние любит искренность.

Скорпионы

Пора подвести итоги: сколько вы тратите, сколько зарабатываете, что хотите изменить. Полная Луна дает вам шанс выстроить новую финансовую стратегию.

Стрельцы

Полнолуние в вашем знаке – время подвести итоги полугодия. День может быть эмоциональным, ярким, переломным – вы узнаете или поймете что-то новое.

Козероги

Полная Луна вытаскивает на поверхность то, что вы спрятали глубоко внутри. Сегодня полезно просто быть с собой, подумать, понаблюдать, записать свои мысли.

Водолеи

Друзья и соцсети в центре внимания. Вас ждет бурное общение, обсуждения или встреча, которая все расставит по местам и поможет вам осознать важные истины.

Рыбы

Завершение проекта, разговор с начальством или ответ, которого вы ждали – у вас все события будут связаны с работой. Полнолуние подводит итоги и дает подсказки!