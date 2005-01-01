Лолита Милявская рассказала о свадьбе: "Таких мужчин очень мало"

Певица Лолита Милявская была замужем несколько раз. В 2020 году популярная исполнительница оформила развод с пятым мужем, спортсменом Дмитрием Ивановым, и с тех пор предпочитает о своей личной жизни не распространяться. Все свое время артистка посвящает работе и взрослой дочери Еве, которая сейчас живет с бабушкой в Болгарии.

Однако в новом интервью Лолите припомнили ее слова про то, что она бы вышла замуж за всемирно известного медиамагната Руперта Мердока. Милявская заявила, что от своих слов не отказывается.

"Мердок — один из умнейших людей на планете. Он не эпатажный в отличие от Маска. Вот женой Илона Маска я бы не хотела стать. Я не знаю, как они конкурируют по деньгам. Но я руководствуюсь одним из постулатов Мердока — не вкладывай деньги туда, в чем ты не разбираешься. Таких мужчин очень мало. Им за 90. И они все при деле", - заявила Лолита Милявская.

Кстати, к деньгам артистка относится крайне серьезно и не бросает их на ветер. Причем повелось это с детства. Так, Лолита вспомнила, что ее любимым мороженым в детстве было "Каштанка", которое стоило 22 копейки, передает Teleprogramma.pro.

"Но эти 22 копейки в нашей семье имели значение. Столько стоили и обеды в школе. Для ребенка мороженое было не жалко. Но эти деньги в моей семье играли роль. Поэтому я знаю, что такое 22 копейки. Я это запомнила", - призналась артистка.