Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункты временной дислокации подразделений ВСУ. Также поражены места дислокации иностранных наемников в 151 районе, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, украинские войска потеряли за сутки в зоне СВО до 1 355 военнослужащих. Военные уточнили, что в зоне ответственности группировки войск "Центр" ВСУ потеряли более 550, "Север" - до 130, "Запад" - более 210, "Юг" - свыше 200, "Восток" - до 190 боевиков. Еще 75 украинских военных уничтожено в зоне ответственности группировки "Днепр".

Российская противовоздушная оборона за 24 часа сбила два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS. Также уничтожено 258 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 103 из них - вне зоны проведения СВО.