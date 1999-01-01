Виктория Макарская сделала заявление после скандала с мужем: "Хочу поклониться им в ноги. Люди искали изувеченную меня"

В Сеть попали кадры из интервью 10-летней давности, на которых Антон и Виктория Макарские рассказывали, как в начале отношений притирались друг к другу. Народ счел, что звезда мюзикла "Нотр-Дам де Пари" слишком грубо обходится с женой, актера назвали абьюзером и тираном.

Виктории пришлось оправдываться. Макарская все причитания поклонников называет клеветой. Артистка уверяет, что в ее семье царит гармония и с мужем у нее отличные отношения. Более того, скандал, раздутый недоброжелателями, позитивно сказался на доходах Виктории.

"Не знаю, кому надо было обливать грязью нашу счастливую семью, но сейчас я хочу поклониться им в ножки! Своими сплетнями и чудовищной клеветой вы привлекли к нашему творчеству огромное количество ценителей качественной живой музыки. Люди с ужасом искали в соцсетях меня, изувеченную и избитую „тираном Макарским“, находили наш сайт, где с радостью приобретали билеты на наши „Живые концерты для всей Семьи“", — заявила Макарская.

Напомним, Антон и Виктория Макарские вместе уже 25 лет. Артисты познакомились на кастинге мюзикла "Метро" в 1999 году. Спустя год они обвенчались, а еще через три года официально зарегистрировали брак в загсе. Виктория родила мужу двоих детей — дочь Марию и сына Ивана, пишет "СтарХит".