Хирург рассказал, что Плющенко сделал со своим лицом

На днях стало известно, что Евгений Плющенко лег под нож скандально известного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Прославленный фигурист перенес блефаропластику. Хирург Денис Агапов подробно рассказал, что знаменитый фигурист сделал со своим лицом, и отметил, что лишь через несколько недель результат будет закреплен.

"Плющенко был выполнен темпоральный эндоскопический лифтинг, при котором хвосты бровей поднимаются немного кверху. У мужчин, у которых кожа мягкая и подвижная, такой вариант гиперкоррекции для раннего периода наиболее характерен. Если все пойдет хорошо, то будет умеренное раскрытие глаз, будет легкий, как сейчас говорят, лисий взгляд, такой восточный флер. В подавляющем большинстве при такой степени коррекции немножко растягиваются ткани височной области, а позиция хвостов бровей наружного угла глаза возвращается к исходному где-то через 2,5-3 месяца", - сообщил эксперт.

Хирург отметил, что такая операция в Москве стоит порядка 800 тысяч рублей, передает "Звездач".

Кстати, супруга Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская, утверждает, что не знала о решении мужа лечь под нож пластического хирурга. По ее словам, фигурист буквально пропал и два дня не выходил на связь. "Для меня это был шок, потому что он со мной не посоветовался", - призналась Яна.