Собянин утвердил проект планировки участка рядом со станцией "Поклонная" МЦД-4

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки участка улично-дорожной сети рядом со станцией "Поклонная" МЦД-4. Об этом глава города сообщил на своей странице ВКонтакте.

Проект предусматривает реконструкцию бокового проезда проспекта Генерала Дорохова, строительство Проектируемого проезда №1 и подъездной дороги к железнодорожной станции.

Для наземного транспорта и пассажиров обустроят тротуары и переходы, а также установят дополнительные светофоры и современные остановки. Территорию вокруг благоустроят и озеленят.