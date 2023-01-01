Российским спортсменам запретили общение с прессой на Универсиаде-2025

Запрет на общение с представителями СМИ во время летней Универсиады-2025 в Германии получат российские пловцы и прыгуны в воду. Как пояснили в Международной федерации университетского спорта (FISU), ограничение связано с наличием у россиян нейтрального статуса. В FISU подчеркнули, что всегда придерживаются правил международных федераций.

Международная федерация водных видов спорта в ноябре 2024 года смягчила критерии допуска россиян к соревнованиям. Российским спортсменам разрешили выступать на международных турнирах по синхронному плаванию. Кроме того, россияне могут участвовать в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.

Универсиада в 2023 году должна была пройти в Екатеринбурге. Однако соревнования перенесли в китайский Чэнду. Универсиада-2025 пройдет в Германии с 16 по 27 июля, передает ТАСС.