В результате стрельбы в австрийской школе пострадали почти 30 человек

Девять человек стали жертвами стрельбы в австрийской школе. Трагедия произошла этим утром на юге страны. В гимназию для одаренных детей ворвался вооруженный преступник. Он открыл огонь по ученикам старших классов. Свидетели слышали десятки выстрелов. Те, кто находился в соседних помещениях, успели забаррикадироваться.

Погибли 8 учащихся и один взрослый. Около тридцати человек пострадали. Прибывшая полиция эвакуировала людей. Тяжелораненых доставили в ближайшие больницы на вертолете.

Нападавший покончил с собой. По предварительным данным, это 22-летний выпускник учебного заведения. Он считал себя жертвой травли.

Правоохранители провели обыск в здании и начали расследование.