Обладательница нового носа Алиса Аршавина: "Меня собирали из всего: из ребер, из ушей"

Бывшая жена Андрея Аршавина после развода серьезно заболела: из-за стремительно развившегося аутоиммунного недуга у нее начался некроз и практически полностью разрушился нос. Спасти Алису взялся пластический хирург Денис Агапов. Чтобы восстановить женщине нос, он использовал ее ушные и реберные хрящи, а также кожные лоскуты из носогубных складок. В общей сложности Аршавина перенесла 14 операций.

"Первое время я истерила. Это была первая операция. Меня штормило. Просто надо понимать, что меня собирали из всего: из ребер, из ушей, кожи — все это пересаживали", - рассказала Алиса режиссеру Валерии Гайе Германике.

Она отметила, что первые результаты ее только сильнее огорчили, потому что ей показалось, будто уродства стало еще больше. Однако затем Аршавина взяла себя в руки и решила продолжить лечение. Она сделала вывод, что хуже, чем есть, уже не будет.

Сейчас Алиса в общем довольна результатом. Она даже снова начала вести публичный образ жизни, сниматься на телевидении. Бывшая жена известного футболиста признается, что ей больше не страшно смотреть в зеркало.