Путин отметил героизм российских медиков на СВО и в пандемию

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 10 июня, по видеосвязи принимает участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения в ряде регионов.

Как рассказали в пресс-службе Кремля, президент поздравил медиков с предстоящим профессиональным праздником — День медицинского работника будут отмечать в предстоящее воскресенье, 15 июня.

Владимир Путин особо поблагодарил медицинских работников, которые в ходе специальной военной операции, рискуя собой, спасают раненых бойцов. Также глава государства напомнил про тяжелейший период пандемии коронавируса, в борьбе с которой были задействованы практически все медицинские работники страны.

Президент высоко оценил подвижнический труд, мужество, самопожертвование, душевную щедрость всех работников медицины в России.

Медики были в числе тех, кого 22 мая чествовали в Екатерининском зале Кремля — президент вручал им государственные награды. Владимир Путин подчеркнул, что традиция чествовать выдающихся граждан — это признание их таланта, а также особо отметил заслуги тех, кто сейчас стоит на защите нашей страны.

Особое внимание российские власти по-прежнему уделяют развитию системы здравоохранения. За последние пять лет медицинская инфраструктура и технологии в стране вышли на качественно новый уровень благодаря пристальному вниманию к отрасли президента — построено более 6 тысяч новых объектов здравоохранения.