Россиянам напомнили правила безопасности на воде в преддверии купального сезона. Главное – купаться строго в отведенных и предназначенных для этого местах, сообщил представитель Департамента госинспекции по маломерным судам МЧС России Александр Нестеров.

Нестеров пояснил, что на пляжах обследовано дно, дежурят спасатели, место заплывов ограничено буями, имеется необходимая инфраструктура. Во всех остальных местах, где нет такой инфраструктуры, купание категорически запрещается, передает РИА Новости.

Представитель МЧС напомнил, что запрещено купание в состоянии алкогольного опьянения. Нельзя купаться при плохом самочувствии - разница температур может пагубно повлиять на ситуацию. Поэтому в МЧС при таком условии рекомендуют совсем не заходить в воду. Также категорически нельзя оставлять без присмотра ребенка, необходим ежеминутный контроль. Нестеров подчеркнул: дети, как правило, тонут тихо и не зовут на помощь.