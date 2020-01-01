Елизавета II поняла, что брак Гарри и Меган закончится катастрофой, услышав от Маркл одно слово

Меган Маркл и принц Гарри покинули королевскую семью в 2020 году. Объявляя о своем отъезде назад в Америку, экс-актриса произнесла речь, одно слово из которой задело Елизавету II. Публично свои переживания королева не высказала, но поделилась ими с помощником.

"В непростых отношениях королевской семьи с Гарри и Меган это было единственное слово, от которого у Букингемского дворца мурашки побежали по спине, и у высокопоставленных придворных не осталось сомнений в том, что, какой бы путь в итоге ни выбрала пара, все закончится печально", — вспоминает тот момент обозреватель Daily Mail Ребека Инглиш.

Объявив о своем решении уйти с поста старших работающих членов королевской семьи, чтобы "занять новую прогрессивную роль" в качестве финансово независимых личностей, Меган и Гарри заявили: "Мы продолжим сотрудничать с Ее Величеством Королевой, принцем Уэльским, герцогом Кембриджским".

Слово, которое насторожило Елизавету II — "сотрудничать". "Никто не "сотрудничает" с королевой. Это не сделка известной модели с магазином одежды или что-то подобное", — цитирует Инглиш одного из помощников королевы, который поведал о реакции бабушки Гарри.

Услышав, что американка предлагает ей сотрудничество, Елизавета II осознала, что ничто из задумок ее младшего внука не сработает. "Гарри и Меган с самого начала были независимы друг от друга, постоянно выходя за рамки дозволенного ради собственной финансовой выгоды. Ее покойное Величество не была глупой и понимала, что, скорее всего, все закончится катастрофой", — отмечает обозреватель.

Если при жизни Елизаветы II герцог и герцогиня еще как-то сдерживались, то после ее ухода безжалостно выворачивают на публику самые интимные секреты королевской родни. Для многих членов семьи, включая Уильяма, ущерб уже нанесен.

"Даже если в некоторых обвинениях, выдвинутых Гарри, была доля правды, сама безжалостность его публичной кампании, не говоря уже об откровенной злобе, оставила слишком глубокие шрамы, которые никогда не заживут. А нынешнее поведение пары — в очередной раз предавать огласке то, что на самом деле должно оставаться между самыми близкими людьми, — только усугубляет ситуацию. Справедливости ради, стоит сказать, что сотрудничество — это последнее, о чем думает королевская семья", — заявила Ребека.



Обозреватель убеждена, что как только Меган и Гарри перестанут получать прибыль от откровений о королевской семье, они начнут публично скандалить друг с другом, а закончится все тем, что Маркл предложит принцу сотрудничество вместо брака. Уже появились новости, что за интервью о разводе паре предложили 153 миллиона долларов.