Украинская делегация на переговорах с Россией не уполномочена обсуждать территориальные вопросы. С таким заявлением выступил во вторник, 10 июня, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Как пишет издание Valasz Online, Зеленский ограничил полномочия делегации Украины обсуждением гуманитарных вопросов — обмена военнопленных и возвращения детей. Также они вправе обсуждать с российской переговорной группой аспекты прекращения огня.

Что же касается территориального вопроса, Зеленский подчеркнул, что это "его работа", а у делегации в Стамбуле "нет мандата на обсуждение суверенитета и территориальной целостности Украины.

При этом глава киевского режима заявил, что обсуждать эту тему он готов только с президентом России Владимиром Путиным, хотя и заранее оговорил, что не намерен признавать территории, вошедшие в состав России, "де-юре российскими".

Ранее газета Financial Times утверждала, что Соединенным Штатам и другим странам, не желающим продолжения боевых действий, необходимо в обязательном порядке признать юрисдикцию Москвы над Крымским полуостровом и четырьмя регионами — только это "поставит барьер новой войне".

Глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский предупреждал, что приостановка украинского конфликта без заключения настоящего мира может стать причиной ядерной войны, так как Украина и НАТО попытаются отвоевать новые российские территории.