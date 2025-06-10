Зеленский объяснил необходимость его встречи с Путиным

Вопрос территорий может обсуждать с Россией только президент Украины. Так Владимир Зеленский объяснил свое желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Как заявил Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz Online, вести диалог о территориях — это дело его и президента России Владимира Путина. По словам украинского лидера, он не намерен обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим.

С точки зрения Зеленского, украинская делегация на переговорах не уполномочена вести диалог о территориальных вопросах. В их компетенции, по словам главы киевского режима – только гуманитарная сфера и вопрос о прекращении огня.