Украина способна пополнять ряды своей армии на 27 тысяч человек ежемесячно за счет мобилизации — в этом заверил предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

В интервью Valasz Online Зеленский назвал мобилизацию граждан "проблемой" любого военного конфликта, подчеркнув, что "Украина не является исключением, потому что мы хотим, чтобы все закончилось" и "люди устали".

Тем не менее, глава киевского режима заверил, что "мы можем мобилизовать 27 тысяч человек в месяц", хотя это и почти вдвое меньше российских возможностей — по утверждению Зеленского, Россия способна ежемесячно отправлять на передовую до 50 тысяч бойцов.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что наши граждане отправляются на специальную военную операцию добровольно, тогда как киевский режим отлавливает людей на улице, как собак. По словам президента, "у нас по 50, по 60 тысяч ребят в месяц сами приходят".

При этом глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ни о какой новой волне мобилизации в России и речи не идет, специальная военная операция "проводится успешно, мы каждый день продвигаемся на десятках направлений".