Это всё, что осталось от минимаркета в Белгороде, по которому ударил украинский беспилотник. Сначала завалы разбирали очевидцы, затем на место прибыли спасатели и взрывотехники. Под обломками были люди. Уничтоженное здание принадлежало автозаправке, внутри небольшой магазин. Троих женщин и мужчину в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. Погибла сотрудница АЗС. Нет никаких сомнений в том, что оператор украинского беспилотника понимал, что бьет по гражданскому объекту и внутри люди.

Ещё один дрон-камикадзе ударил по кафе "Вкусная планета" в поселке Пролетарский Белгородской области. Террор - оружие киевского режима, в ответ на это российская армия ночью нанесла удар по тылам Украины.

Минобороны России: "Нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований, а также по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены".

Цели для удара находились в Киеве и его окрестностях. Вот кадры - горит промышленное предприятие в Борисполе. Режим Зеленского давно запретил людям публиковать снимки поражённых объектов, и не сообщается, что именно попало под удар. Но есть фотографии ночной украинской столицы, и по ним ясно - атака была серьезная. Пожары на трех заводах тушили и почти сутки спустя, в том числе при помощи вертолетов.

Это первый за долгое время по-настоящему масштабный удар по Киеву. И цели точно поражены. Яркий показатель - киевский режим молчит, не раскрывая никакой информации. Поражено здание - по одним данным, оно использовалось представителями британских спецслужб, по другим - там собирали дроны.

Что же касается линии фронта - российская армия наступает. Существенно наши бойцы продвинулись в Сумской области.

Кадры с краснолиманского направления. Расчёт РСЗО "Ураган" группировки войск "Запад уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. За сутки противник потерял более 1300 военнослужащих. Кроме того, наши бойцы уничтожили или захватили почти все поставленные ВСУ "Брэдли" и "Леопарды". А из 31 танка "Абрамс", переданного американской стороной, уже уничтожены 26 машин.