Осунувшуюся после скандала с пощечиной Бриджит Макрон перекосило при виде принцессы Шарлен

Бриджит и Эммануэль Макрон оскандалились на весь мир во время визита во Вьетнам. Первая леди Франции влепила мужу оплеуху на глазах у изумленной толпы.

Инцидент произошел, когда президентский самолет приземлился в Ханое. Дверь лайнера открылась как раз в тот момент, когда Бриджит ударила Эммануэля. Видео с семейной ссорой мгновенно разлетелось по Сети. Специалист по чтению по губам изучил кадры и объявил, что между супругами серьезный конфликт, ведь жена сказала президенту Франции очень обидные слова. Когда Бриджит сходила с трапа, и муж подал ей руку, она отклонила жест и заявила: "Отвали, неудачник".

После скандала прошло чуть больше двух недель. Супруги Макрон снова отправились в заграничную поездку вместе. На этот раз чета посетила Монако, где встретилась с князем Монако и его семьей. Президента и первую леди Франции встречали князь Альберт, княгиня Шарлен и их дети Жак и Габриэлла.

Зарубежные журналисты обратили внимание, что Бриджит Макрон выглядит не лучшим образом. На фоне бывшей пловчихи, а нынче принцессы Шарлен француженка кажется осунувшейся, а вместо улыбки лицо Бриджит словно перекосило. Как пишет Daily Express, возможно, первая леди Франции больше не желает сопровождать мужа в командировках, поэтому ее попытки улыбнуться выглядят так неестественно.