Захарова пообещала передать отцу Илона Маска подарок

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала во вторник, 10 июня, что у нее есть подарок от "выдающихся художников".

Как заявила спикер внешнеполитического ведомства в интервью РИА Новости, она намерена передать этот подарок отцу американского миллиардера Илона Маска — Эрролу Маску. Захарова уточнила, что "узнали наши выдающиеся художники о том, что он здесь и просили передать, поэтому сейчас пойду выполнять эту миссию".

Вдаваться в детали — что именно за подарок и кому конкретно он адресован — чиновница не стала. На вопрос о том, предназначался ли подарок самому Илону Маску или все-таки его отцу, Захарова предложила угадать.

Ранее сообщалось, что Эррол Маск прибыл в Россию для участия в Форуме будущего – 2050. Он заявил, что собственными глазами увидел "абсолютно прекрасную цивилизацию". Москву отец американского предпринимателя сравнил с Древним Римом, назвав город лучшей столицей в мире, а Россию — одной из лучших стран.

В Кремле прокомментировали визит отца Илона Маска, подчеркнув, что Россия открыта для граждан других стран и рада их приезду. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что увидеть все своими глазами — это лучший способ борьбы с уродливой пропагандой, направленной против нашего государства.