В перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму включены предполагаемый участник атаки на военные аэродромы в России Артем Тимофеев и его жена Екатерина. Об этом во вторник, 10 июня, рассказали в пресс-службе Росфинмониторинга.

Кроме того, украинские пилоты Александр Морозов и Дмитрий Шиманский, которые планировали в России теракты на объектах топливно-энергетического комплекса, внесены в список террористов и экстремистов.

Актуальная версия реестра террористов и экстремистов опубликована на официальном сайте Росфинмониторинга.

Ранее комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас подчеркивал, что режим Владимира Зеленского, установившийся на Украине, обладает всеми признаками террористической организации. Официальное закрепление за ним такого статуса — это лишь вопрос времени.

Это, по всей видимости, понимают и власти Соединенных Штатов. Профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин отмечал, что американскому лидеру Дональду Трампу "комфортно и в личном плане, и в политическом, и даже в экономическом дистанцироваться от токсичного киевского режима и переключаться полностью на Азиатско-Тихокеанский регион".