ЕС не включит атомную отрасль России в 18-й пакет санкций

Рестрикции против российской атомной отрасли не войдут в очередной, восемнадцатый по счету, пакет ограничительных мер Евросоюза. Об этом во вторник, 10 июня, рассказала председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Ни фон дер Ляйен, ни глава евродипломатии Кая Каллас не упомянули российские атомные проекты в Европе или поставки российского топлива для атомных электростанций, говоря про новый санкционный пакет.

При этом новый пакет санкций ЕС будет включать запрет на использование взорванных "Северных потоков", внесение в черный список банков и танкеров, запрет странам ЕС закупать российскую нефть и попытку снизить потолок цен на нее.

Урсула фон дер Ляйен пообещала, что "мы усилим давление на Россию, введя новые мощные санкции", сообщает ТАСС.

Ранее парламент Словакии одобрил резолюцию с призывом отказаться от антироссийских санкций. Документ обязывает словацкое правительство не голосовать за антироссийские санкции в международных организациях и сообществах.

Между тем депутат Государственной думы Михаил Шеремет заявил, что россияне должны "ввести собственные гражданские санкции, полностью отказавшись от приобретения любой продукции, имеющей французские корни". Так парламентарий отреагировал на сообщения о том, что концерн Renault может начать производство БПЛА на Украине.