Путин призвал совершенствовать законодательную базу по защите традиционных ценностей

В России растет поколение, которое знает, что такое свобода и ответственность, и не отделяет свою судьбу от страны, отметил Владимир Путин, проводя заседания Совбеза.
Глава государства призвал совершенствовать законодательную базу по защите традиционных ценностей и подчеркнул важность воспитания в школах. В том числе - на уроках "Разговоры о важном".
"Этот формат постоянно развивается, становится более интересным и полезным, востребованным. В нем участвуют по-настоящему достойные люди. Их достижения, труд, мужество, подвиги служат примером для ребят. Это лидеры в своих профессиях, герои России, участники специальной овенной операции. И, конечно, сами дети. В воспитание активно включаются общественные организации. Особо отмечу "Движение первых" и Юнармию", - сказал президент.