Путин призвал совершенствовать законодательную базу по защите традиционных ценностей

В России растет поколение, которое знает, что такое свобода и ответственность, и не отделяет свою судьбу от страны, отметил Владимир Путин, проводя заседания Совбеза.

Глава государства призвал совершенствовать законодательную базу по защите традиционных ценностей и подчеркнул важность воспитания в школах. В том числе - на уроках "Разговоры о важном".