Мэр Красноярска Логинов арестован до 4 августа

Мэр Красноярска Владислав Логинов, которого обвиняют в получении многомиллионной взятки, арестован до 4 августа. Решение вынес Басманный суд Москвы.

Было установлено, что Логинов в обмен на помощь в выигрыше тендера на ремонт дорог в региональном центре получил взятку от руководителя коммерческой организации. За услуги чиновник получил 180 миллионов рублей и оплату строительства бани на личном участке.

Документы, которые подтверждают заключение сделок по муниципальным контрактам, были изъяты в ходе обысков в администрации Красноярска, квартире подозреваемого, а также в местном Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства.