В Москве наградили медиков-победителей конкурса "Профессионалы ФМБА России на территориях Росатома". Они получили памятные знаки и денежные призы.

В рамках совместного проекта "Росатом" и Федеральное медико-биологическое агентство модернизируют все первичное звено здравоохранения в городах атомщиков. В том числе центры промышленной медицины, взрослые и детские поликлиники. Таким образом удается сохранять кадровый потенциал и привлекать молодых врачей.

"Не меньший профессионализм, не меньшее мужество продемонстрировали ваши работники, восстанавливая и по крупицам собирая медицину новых регионов. Работая с нами в Запорожье, на Запорожской АЭС, в Курчатове. На передовой практически, в Курской области. Мы всегда про это помним. И всегда для нас огромная честь представлять вас к отраслевым наградам", - сказал гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.