Вторая группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей. Об этом во вторник, 10 июня, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, сейчас бойцы находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывают всю необходимую психологическую и медицинскую помощь. Украине, как и было условлено, передали взамен группу украинских военнопленных.

9 июня между Москвой и киевским режимом состоялся первый этап обмена солдатами младше 25 лет. Ил-76 благополучно доставил российских военнопленных на родную землю. О судьбе некоторых военнослужащих их родственники ничего не знали несколько месяцев.

В Кремле рассказали, как киевский режим пытался сорвать обмен военнопленными, при этом "мы видели с вами и слышали 100 разных отговорок, оправданий и так далее", которые "вряд ли можно счесть какими-то правдоподобными".