83-летний Лев Лещенко не способен выходить на сцену, сообщил врач

Народный артист России Лев Лещенко раскрыл секрет долголетия творческих людей. По его мнению, артистам ни в коем случае нельзя покидать сцену, ведь без внимания зрителей они могут зачахнуть. Лещенко считает, что забвение сродни смерти.

Врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев не согласен с 83-летним певцом. Специалист напротив, призвал артистов поберечь себя и не выходить на сцену, когда здоровье уже подводит.

По словам врача, после 70 лет очень тяжело работать, но многие артисты просто не могут жить без сцены. В пример он привел Льва Валериановича.

"Разве он способен выходить на сцену? Нет, конечно! Но он выходит. Голосовые способности уже давно не те, сил нет. Он передвигается безумно плохо, но все равно не может жить без выступлений. Он тратит львиную долю сил, чтобы доказать другим, что он на что-то способен. Это опасно для здоровья", - объявил специалист.

Конев уточнил, что многие актеры и музыканты работают вплоть до самой смерти. "Их выносят под аплодисменты", — возмутился кардиолог в беседе с "Абзацем".