Госдума увеличит штраф за отказ остановить машину по требованию полиции

Государственная дума России во вторник, 10 июня, приняла на пленарном заседании во втором чтении законопроект, которым предлагается увеличить штраф за отказ водителя остановиться по требованию сотрудника полиции.

Как уточняет ТАСС, максимальную величину штрафа предлагается увеличить с нынешних 800 рублей до 10 тысяч рублей. Аналогичное повторное нарушение будет грозить лишением водительских прав на срок до шести месяцев.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в случае вскрытия автомобилей должны уведомить об этом владельцев в соответствии с определенными правилами. Уведомление следует направить почтой, можно сообщить о случившемся и по телефону, но разговор должен быть продублирован уведомлением на бумажном носителе.

Во время пандемии коронавирусной инфекции, когда в России действовал ряд ограничительных мер для предотвращения распространения вируса, была предусмотрена конфискация автомобиля за поездку без специального пропуска в Москве. В первый раз нарушителя могли оштрафовать на 5 тысяч рублей, а в случае рецидива — изъять транспортное средство.