Женатый жених оставил больную Анну Семенович

Анна Семенович попала в непростую ситуацию во время отдыха. Отпуск певицы был испорчен. Сначала подвела погода, а потом любимый артистки.

О пережитом Анна рассказала в своем Telegram-канале. Долгожданный отдых преподнес экс-"блестящей" сразу несколько неприятных сюрпризов. Сначала на курорт обрушилась непогода. Из-за дождей Семенович не могла выйти из номера. Потом артистка почувствовала себя плохо. Видимо, певица промокла и простыла. Боль в горле и насморк не давали Анне наслаждаться отпуском.

Но самым тяжелым оказался день, когда жених певицы Денис вынужден был прервать отпуск из-за роботы. Бизнесмен улетел в командировку, оставив больную Анну одну в роскошном номере отеля.

"Я очень расстроилась, когда узнала, что он улетел. Мы толком не успели насладиться отдыхом, всего два дня были дожди, а потом четыре дня хорошей погоды — и вот он уехал", — посетовала Анна, отметив, что отъезд любимого дался ей очень тяжело.

Напомним, что Анна Семенович планирует снова выйти замуж. Но пока свадьба откладывается из-за формальности. Дело в том, что ее жених Денис до сих пор не разведен официально, так как процесс расторжения брака в Германии очень долгий.