МВД пересчитало детей мигрантов в России: Половина где-то болтается вместо учебы

В России находится 638 174 несовершеннолетних мигранта, при этом значительная часть из них не учится. Об этом во вторник, 10 июня, рассказал заместитель российского министра внутренних дел Игорь Зубов.

Как уточнил представитель ведомства, сейчас количество детей мигрантов, находящихся в России, уменьшается. При этом "то, что большая часть из них не учится, я думаю, что это не соответствует действительности". Однако "где-то половина точно по каким-то причинам болтается".

В частности, в Москве находится 80 282 несовершеннолетних иностранца, где-либо учатся только 25 тысяч из них, цитирует замминистра РИА Новости.

Между тем Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, который предлагает ввести механизм передачи данных о детях мигрантов между МВД России и региональными и муниципальными образовательными ведомствами. В случае принятия поправок школы будут сообщать министерству сведения о результатах тестирования детей мигрантов на знание русского языка, приеме на обучение и отчислении.

При этом правоохранительные органы следят за порядком в среде мигрантов — в том числе принимают меры в случае совершения ими и их детьми противоправных действий. Так, следователи уже занимаются решением вопроса о лишении гражданства членов семей, дети которых топтали флаг с изображением Георгиевской ленты в Обнинске Калужской области.